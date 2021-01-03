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С фасадов домов на Кирочной и Лиговском обрушилась штукатурка

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© Фото: pixabay.com

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Пострадавших в происшествии нет.

Вчера, в субботу, 2 января, с фасадов двух домов в Центральном районе Санкт-Петербурга обрушились куски штукатурки. Проблемы с лепниной заметили сами местные жители: они выложили фото с места событий в сообществе ВКонтакте "Центральный район за комфортную среду обитания".

Штукатурка упала с дома № 24 на Кирочной улице и с дома № 106 на Лиговском проспекте. По словам очевидцев, на улицах было малолюдно и обломки оперативно убрали сотрудники коммунальных служб, но в следующий раз ЧП может не обойтись без пострадавших.

По мнению местных жителей, причиной инцидента стали поздние сроки ремонтных работ. Зачастую последний их этап приходится на зимнее время.

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