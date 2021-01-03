На Васильевском острове скончалась 14-летняя девочка

Вчера вечером, в субботу, 2 января, в службу скорой помощи поступил телефонный звонок из квартиры на Наличной улице. 39-летняя петербурженка сообщила медикам, что ее 14-летняя дочь перестала подавать признаки жизни. Прибывшие на место инцидента врачи констатировали смерть девочки-подростка. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Труп был направлен в морг на экспертизу, причина гибели ребенка устанавливается.

Известно, что девочка училась в восьмом классе гимназии №642 "Земля и Вселенная" на Морской набережной и не состояла на учете.