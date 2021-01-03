Неизвестный напал на петербурженку и украл телефон и электронную сигарету

1 января в 6:55 утра в полицию Приморского района поступил вызов. Абонент сообщил, что на остановке у дома 17/1 по Коломяжскому проспекту мужчина избивает женщину. Прибывшие на место сотрудники оперативной службы задержали безработного мужчину 1993 года рождения.



Похищенное частично изъято.У девушки наблюдались ссадины и ушибы лица, а также был установлен переломом костей носа. После оказания медицинской помощи, она подала заявление о краже с применением силы. По ее словам, мужчина отобрал у нее телефон «КСИОМИ МИ 10Т ПРО» голубого цвета, стоимостью 50 000 рублей, и электронную сигарету, стоимостью 2 000 рублей. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж). Похищенное частично изъято.