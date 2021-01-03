В США мужчина совершил попытку убийства из-за отказ дружить в Интернете

В Соединённых штатах Америки 27 января пройдёт в суде слушание по делу о гражданине Америки, которые совершил попытку убийства из-за того, что ему было отказано в дружбе в социальной сети.

Местный житель из Северной Дакоты захотел добавить к себе в друзья бывшего начальника, 24 декабря он начал отправлять запросы к нему в друзья. Однако бывший руководитель проигнорировал заявки в друзья и не ответил бывшему сотруднику взаимностью, что очень сильно вывело из себя желающего дружить. Мужчина стал осыпать бывшего босса угрозами о том, что он его убьёт.

По итогу, мужчина приступил к реальным активным действиям и выбил бывшему боссу дверь. Теперь в сторону нарушителя выдвинули обвинения.