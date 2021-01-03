В Невском районе Петербурга фура повредила припаркованные машины

В Санкт-Петербурге в Невском районе ночью водитель грузовика задел машины, которые были припаркованы.

Вчера в ночь со второго на третье января случилось дорожно-транспортное происшествие по адресу Дальневосточного проспекта.

Очевидцы последствий происшествия опубликовали в социальный сети "Вконтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Также очевидцы прокомментировали, что была повреждено два автомобиля, которые были припаркованы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что дороги Петербурга третьего января свободны, однако, затруднённое движение в некоторых частях всё же есть.