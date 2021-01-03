Пенсионерка купила свечи в церковной лавке, но это оказались макароны

Пенсионерка 82-ух лет из Гатчины думала, что в церковной лавке она совершила покупку свечей, однако, когда они понадобились в использовании, местная жительница Гатчины не смогла привести их в действие. Свечи попросту не зажглись, потому что оказались макаронами.

По словам пенсионерки, покупка свечей была совершена в соборе, там она является прихожанкой уже около 19 лет. Конфуз произошёл, когда в квартире отключился свет и понадобились свечи, однако, они не помогли пенсионерке. Жительница Гатчины обнаружила, что внутри они полые. По итогу, пенсионерка по цене свечей приобрела 30 штук макарон.

Средняя стоимость свечей в церковной лавке варьируется от 50 до 100 рублей за штуку, соответственно цена за макароны, которые не горят, обошлась пенсионерке от 1500 до 3000 рублей.