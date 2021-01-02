Артист Владимир Коренев скончался от коронавируса

Сегодня, в субботу, 2 января, стало известно о смерти народного артиста России Владимира Коренева. Об этом сообщила репортера дочь актера Ирина Коренева.



Известно, что артист лежал в больнице в "красной" зоне, организованной для пациентов, больных коронавирусной инфекцией. Артиста не стало на 81 году жизни.Владимир Коренев сыграл главную роль в культовом фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия", а также снялся в таких известных кинокартинах, как "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад".

Владимир Путин выразил соболезнования семье актера. Он назвал Владимира Коренева человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства.