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Артист Владимир Коренев скончался от коронавируса

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© Фото: Ленфильм

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Народный артист России умер на 81 году жизни.

Сегодня, в субботу, 2 января, стало известно о смерти народного артиста России Владимира Коренева. Об этом сообщила репортера дочь актера Ирина Коренева.


Известно, что артист лежал в больнице в "красной" зоне, организованной для пациентов, больных коронавирусной инфекцией. Артиста не стало на 81 году жизни.Владимир Коренев сыграл главную роль в культовом фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия", а также снялся в таких известных кинокартинах, как "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад". 

Владимир Путин выразил соболезнования семье актера. Он назвал Владимира Коренева человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства.

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