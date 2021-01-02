В ДТП на КАД пострадала мать и три ее ребенка

Сегодня, в субботу, 2 января, в Ленинградской области на КАД столкнулись иномарка марки "Ситроен" и автомобиль "Лада" отечественного производства. По данным экстренных служб, в результате аварии пострадали четверо человек: три ребенка и их мать.

Специалисты отметили, что отечественное авто имело номера Ленинградской области. В результате ДТП 26-летняя женщина получила переломы, а ее дочь — открытую мозговую травму. Двух мальчиков 6 и 2 лет также госпитализировали. При каких обстоятельствах произошло ДТП, пока неизвестно. Подробности происшествия выясняются.