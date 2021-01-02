На Ленской улице женщина упала с 14 этажа

Вчера в пятницу, в вечернее время у стен общежития, в котором 17 этажей на улице Ленская было обнаружено тело мёртвой женщины. По всем признакам на трупе она упала с высоты.

Полиция выехала на место происшествия, в ходе некоторых мероприятий было выяснено, что женщина выпала с 14 этажа общежития из окна. Также в отделение полицейского участка был доставлен сын погибшей женщины, как оказалось, он находится в федеральном розыске из-за угрозы убийством.

Сейчас проходят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.