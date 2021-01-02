Женщина ударила ножом сожителя в Колпино

В пятницу, вечером первого января женщина сделала звонок в полицию. Она сообщила, что в Колпино, в доме номер четыре, на улице Металлургов произошла смерть её сожителя.

Полиция выехала на адрес места происшествия, там полицейские обнаружили мёртвого мужчину возрастом 49 лет. Смерть наступила от ножевого ранения в область грудной клетки.

По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Полицией были изъяты предметы происшествия, а именно:

-два ножа,

-отпечатки пальцев,

-смыв,

-одежда.

Женщина заявительница была задержана полицией как подозреваемая, как оказалось, у неё уже были судимости по статьям об убийствах.