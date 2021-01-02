В пятницу, вечером первого января женщина сделала звонок в полицию. Она сообщила, что в Колпино, в доме номер четыре, на улице Металлургов произошла смерть её сожителя.
Полиция выехала на адрес места происшествия, там полицейские обнаружили мёртвого мужчину возрастом 49 лет. Смерть наступила от ножевого ранения в область грудной клетки.
По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Полицией были изъяты предметы происшествия, а именно:
-два ножа,
-отпечатки пальцев,
-смыв,
-одежда.
Женщина заявительница была задержана полицией как подозреваемая, как оказалось, у неё уже были судимости по статьям об убийствах.
Женщина ударила ножом сожителя в Колпино
© Фото: pixabay.com
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Рецидивистка сама же и обратилась в органы.
В пятницу, вечером первого января женщина сделала звонок в полицию. Она сообщила, что в Колпино, в доме номер четыре, на улице Металлургов произошла смерть её сожителя.
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