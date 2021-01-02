Пьяная ссора обернулась для петербурженки ножевым ранением

В пресс-службе правоохранительных органах сообщили, что вчера в пятницу, первого января в полицию Санкт-Петербурга поступил звонок. В ходе звонка сообщили, что была ранена женщина на улице Бестужевская.

По сообщениям правоохранительных органов, пострадавшая участвовала в пьяной ссоре, которая перетекла в потасовку, в ходе которой женщину ранили ножом. Женщина спорила со своим сожителем, оба были в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина из-за накала ссоры взял нож и ударил им женщину в бок. Потерпевшая доставлена в больницу с колото-резаным ранением грудной клетки и повреждением легкого. Мужчина задержан.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".