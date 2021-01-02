В Ленобласти произошёл пожар площадью на 50 квадратных метров

В пресс-службе регионального управления МЧС РФ сообщили, что в ночь с пятницы первого января на субботу второго произошёл пожар. Возгорание было замечено в Приозерском районе.

По информации от пресс-службы МЧС, огонь разошёлся на площадь около 48 квадратных метров. На месте происшествия работали восемь человек из личного состава 143-й дежурной смены пожарной части СНТ "Ломо-1".

Специалистов вызвали около полуночи на место возгорания, уже к половине второго ночи пожар был ликвидирован сотрудниками пожарной безопасности. О пострадавших в пожаре информации не поступало.

В Главном управлении МЧС по Ленинградской области напоминают гражданам, что в случае любой чрезвычайной ситуации нужно незамедлительно обращаться в службу спасения по телефону 101. С мобильного телефона работает номер 112.