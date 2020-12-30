В Йемене произошла минометная атакая на аэропорт

В городе Аден в Йемене произошла минометная атака на аэропорт. В результате обстрела погибли 27 человек, более 50 были ранены.

По информации, которая была предоставлена Министерством здравоохранения Йемена, в Адене погиб представитель Красного Креста.

Минометный обстрел местного аэропорта произошел днем 30 декабря. В этот момент в аэропорт прибывал самолет, на борту которого находились представители правительства республики. На территории аэропорта произошел взрыв трех минометных снарядов. Мины попали в зал прилета, также была задета взлетно-посадочная полоса.

Ранения получили замминистр связи, представитель губернатора Адена, а также начальник главной тюрьмы.