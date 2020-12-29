На проспекте Стачек произошло массовое ДТП

На проспекте Стачек произошла крупная автомобильная авария. В результате происшествия 4 автомобиля перекрыли движение: образовалась пробка.

Инцидент произошел утром, 29 декабря. Фотографии с места происшествия были опубликованы очевидцами в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели аварии отметили, что в сторону метро «Невская» стоят 3 автомобиля, четвертая машина находится на полосе на противоположной стороне движения. Кадры с места аварии дают понять, что 2 автомобиля получили достаточно серьезные повреждения: передние части машин смяты.

В результате аварии на участке образовалась пробка. О том, в каком состоянии находятся водители, не сообщалось.