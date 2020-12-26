Избиение беременной женщины перепутали с коронавирусом

Побои, вызвавшие преждевременные роды, списали на инфекцию коронавируса и отказались возбуждать уголовное дело.

Александр Шилов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, сообщает что мать потерпевшей женщины обратилась к нему с просьбой разобраться в случившемся. Омбудсмен уточняет, что процесс затянулся на месяц.

Дело в том, что мужчина избил беременную женщину, что вызвало преждевременные роды, однако врачи посчитали, что причина в вирусе COVID-19. По этой же причине уголовное дело не возбудили.

На данный момент информация передана в МВД, где с помощью следствия удалось подтвердить факт избиения. Однако из-за поставленного врачами диагноза дело так и не возбудили. Известно, что теперь начата прокурорская проверка.