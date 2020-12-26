В Шушарах выбивали долги с помощью фаллоимитатора

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ. Дело в том, что в одной из квартир в Шушарах пытались выбить долг в размере 5 миллионов рублей с помощью пыток. В качестве орудия пыток был выбран фаллоимитатор.

По информации следствия двое жителей Северной столицы открыли бизнес в сфере такси. Однако в период коронавирусной пандемии они обанкротились. Один из партнеров по бизнесу женщина, и именно ее возлюбленный решил вернуть утерянные деньги у делового партнера своей девушки.

Вместе с выходцем из Закавказья он пытал мужчину фаллоимитатором, требуя вернуть 5 миллионов рублей.