Водитель "Мерседеса" на момент аварии был уже мёртв

В четверг вечером, 24 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. По адресу Кадетская линия 1 мужчина врезался на машине в здание.

По предварительной информации, водитель 45-лет был мёртв ещё до того, как произошла авария. Водитель "Мерседеса" врезался на иномарке прямо в угол здания бывшей Академии тыла и транспорта.

В последствии жена погибшего мужчины рассказала, что 45-летний водитель собирался сделать операцию на сердце после Нового года.

Также сообщается, что погибший проживал в Москве, но стабильно посещал Санкт-Петербург.

Напомним, недавно Санкт-Петербург.ру сообщал, что на перекрёстке произошло столкновение двух иномарок.