Вчера вечером, в пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие. На пересечении улицы Возрождения с улицей Маршала Говорова 25 декабря столкнулись две иномаркки.
Очевидцы дорожного происшествия поделились, что водитель иномарки "Матиз не смог дождаться зелёной стрелки. Оба водителя ехали на зелёный свет, однако, водителю "Матиза" надо было немного подождать. По итогу происшествия, автовладелец, не дождавшийся зелёной стрелки, сейчас находится в приёмном покое.
Произошло столкновение иномарок на перекрестке Возрождения и Маршала
© Фото: pixabay.com
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По итогу две машины участвовало в столкновении.
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