В Выборгском районе удалось спасти из пожара троих человек

В пресс-службе ведомства регионального управления МЧС РФ сообщили, что в ночь на субботу с 25 на 26 декабря в Ленинградской области Выборгского района случился пожар жилого сектора.

Как сообщают в ведомстве, в спасательную службу поступил звонок о происшествии около трёх часов ночи, а именно в 02:40. В звонке сообщалось, что горит жилой дом по адресу Вокзальная улица. Площадь, охваченная огнём, составила 9 квадратных метров. Как рассказала пресс-служба, на месте возгорания вела спасательную работу 52 дежурная смена пожарной части противопожарной службы Ленинградской области, из личного состава работали восемь человек, а также было задействовано две единицы специальной техники.

К трём часам ночи пожар удалось ликвидировать, по информации, пострадавших на месте не было, из самого огня спасателям удалось вызволить троих человек.