Полицейские уговорили вернуться в Питер виновников затухания вечного огня

Оперативные сотрудники полиции уговорами вернули обвиняемых по делу о тушении вечного огня.

Центру "Э" не пришлось организовывать командировки своим сотрудникам.

Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщила, что сотрудники полиции установили личностей, которые затушили вечный огонь на Марсовом поле 17 декабря. Специалисты вернули огонь меньше чем за пол часа.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по 244 статье УК РФ (ного ни мало, а по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Сотрудниками также было установлено, что участники инцидента разъехались в разные стороны, один уехал в Казань, а дургой в Башкортостан домой. Им обоим позвонили оперативники и просто рассказали процессуальную деятельность по их делам, если они не вернутся для дачи объяснений в Петербург. Поэтому один из участников инцидента уже находится в Питере.