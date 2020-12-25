Жителя Петербурга оштрафовали за экстремизм из-за музыки "ВКонтакте"

Гражданин Петербурга заплатит штраф за то, что на его странице в социальной сети «ВКонтакте» обнаружили экстремистские записи. Данное решение было вынесено Московским районным судом, который привлек мужчину к административной ответственности.

По информации, которая была предоставлена объединенной пресс-службой городских судов, на странице мужчины с именем «Дмитрий Белый» была размещена аудиозапись под названием «Дюшес-Белый мед». Данная композиция запрещена, ранее ее содержание было признано экстремистским Вологодским судом.

Кроме того, композиция «Стольный Градъ-Белый мир», размещенная на страницы у мужчины, также запрещена решением Благовещенского городского суда.

Сумма штрафа составила 1 000 рублей.