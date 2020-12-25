В Невском районе Петербурга нашли боеприпас времен ВОВ

Подозрительный предмет, похожий на боеприпас, был обнаружен в промзоне на Октябрьской набережной.

По информации, которая была предоставлена в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в пятницу, 25 декабря, сотрудники дежурной части ведомства получили сообщение об обнаруженном боеприпасе. По словам очевидца, он заметил ржавый металлический предмет.

На место происшествия прибыли взрывотехники ОМОН. После осмотра подозрительного предмета они заключили, что он является 45-миллиметровым артиллерийским снарядом времен войны. Боеприпас был вывезен за пределы города, он будет уничтожен на смециализированном полигоне.