Петербурженка пыталась обмануть директора магазина на 15 000 рублей

Гражданку Петербурга обвиняется в покушении на мошенничество и незаконном хранении наркотических веществ. Суд приговорил ее к двум годам условного заключения с испытательным сроком на 2 года.

В июне обвиняемая представилась директору магазина как специалист МОО «Общество защиты прав потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области», и попыталась получить от него 15 000 рублей, которые мужчина якобы должен был выплатить, чтобы избежать штрафа за нарушения закона в сфере оборота алкоголя, передать ей 15 тыс. рублей. Данная информация была предоставлена прокуратурой Санкт-Петербурга.

Однако у обвиняемой не получилось довести дело до конца. Она была задержана. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у женщины наркотик.