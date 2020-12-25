"Почта России" прислала жительнице Петербурга соль вместо оленины от родителей

Жительница северной столицы получила посылку от родителей не в полном объеме. Девушка ожидала получить оленину, вместо этого ей пришла соль из Печоры.

Женщина получила лишь чек на оленину. Как сообщили потерпевшей сотрудники почты для того, чтобы получить мясо, требуется опись. Кроме того, они предположили, что посылка изначально могла содержать в себе лишь соль. Вскрывать коробку нельзя, а при получении девушка не предъявляла претензий.

В посылке должна была находиться колбаса из оленины и сырокопчёная оленина, а также другие консервы. Однако в коробке девушка обнаружила лишь 4 пачки соли весом по 1 кг.