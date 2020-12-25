В квартире на Вяземском произошел пожар

Возгорание в жилом многоэтажном доме произошло рано утром 25 декабря в Петроградском районе.

Пожар начался в одной из квартир, расположенных на пятом этаже дома №48 на Вяземском переулке. Причина пожара выясняется. Информация об инциденте была опубликована очевидцами в сообществе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По информации, которая была предоставлена пресс-службой ГУ МЧС по Санкт-Петербургу площадь квартиры, в которой произошло возгорание, составляет 30 квадратных метров. Для того, чтобы ликвидировать огонь, были привлечены 4 единицы техники и 17 спасателей.

Пострадавших нет. Огонь потушили в 09:54.