Рабочего Ленобласти задержали по подозрению в убийстве женщины

Мужчина был задержан спустя несколько месяцев после убийства девушки.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, сообщение о произошедшем поступило сотрудникам правоохранительных органов от подруги убитой 13 сентября. Она сообщила, что не может связаться с девушкой уже несколько дней.

Согласно версии следствия, подозреваемый, который находился в доме №30 по улице Цимбалина в качестве рабочего, нанес девушке несколько ударов по голове рукой, которые привели к травмам, несовместимым с жизнью. Причиной убийства стал вспыхнувший между рабочим и девушкой конфликт.

Подозреваемый вывез труп и оставил его в лесу рядом с деревней Раздолье.