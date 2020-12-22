Дорогу на Ленсовета засыпало осколками после аварии

Во вторник, 22 декабря, в Московском районе северной столицы на пересечении улиц Ленсовета и Оржоникидзе произошло столкновение двух легковых автомобилей. Кадры с места аварии были опубликованы пользователями социальных сетей.

Судя по фотографиям, автомобили были серьезно повреждены в результате происшествия. После ДТП проезжая часть оказалась засыпана отлетевшими осколками. Информация о возможных пострадавших в результате автомобильной аварии не сообщалась.

Свидетели дорожно-транспортного происшествия, опубликовавшие снимки в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» просят автолюбителей быть осторожнее на дорогах, беречь себя и своих пассажиров.