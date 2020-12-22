Жительница Петербурга подала в суд на "Макдоналдс"

Гражданка северной столицы Оксана Стаценко требовала возместить ей моральный ущерб, нанесенный ООО «Макдоналдс», выплатив более 72 млн рублей.

В объединенной пресс-службе городских судов сообщают, что женщина является владелицей квартиры на улице Рубиншейна. В том же здании расположен «Макдоналдс». Стаценко жаловалась на шум и вибрацию кондиционеров, а также на запах масла и жира, которых доходил до ее квартиры. По ее словам, перечисленные неудобства вызывают головную боль, раздражение и бессонницу, в результате чего проживание в квартире становится невозможным.

Суд установил, что «Макдоналдс» нарушает нормативы по уровню шума в ночное время, однако не посчитал это достаточным основанием для того, чтобы удовлетворить требования истца.