Сотрудники ОМОН проверили подозрительный предмет, найденный в Кировском районе

Подозрительный предмет обнаружили на территории металлургического предприятия в Кировском районе 22 декабря в процессе проведения земляных работ. По своему виду предмет напоминал крупный боеприпас.
Сообщение о странной находке получили сотрудники правоохранительных органов. Земляные работы приостановили. Дежурная группа разминирования ОМОМ ГУ Росгвардии прибыла на место обнаружения подозрительного предмета.
В результате проверки выяснилось, что предмет является корпусом 122-миллиметрового артиллерийского снаряда в коррозированном состоянии. По информации, которая была предоставлена пресс-службой ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, он не был опасен. Предмет вывезли, чтобы утилизировать.