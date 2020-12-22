Неизвестный ограбил продуктовый магазин на проспекте Просвещения

По информации, неизвестный мужчина совершил нападение на продуктовый магазин, по результатам которого смог вынести оттуда четыре тысячи рублей. Сейчас правоохранительные органы разыскивают грабителя.

Ограбление произошло сегодня, во вторник, 22 декабря, в утреннее время по адресу улица Просвещения, дом №86/1. По предварительной информации от заявителя, злоумышленник был одет в чёрную одежду, шапка была с флагом России. Но полиция затем установила, что это может быть флаг Канады. Также грабитель был в медицинской маске и перчатках.