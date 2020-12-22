На Октябрьской набережной женщину вытащили из воды сотрудники МЧС

По информации пресс-службы ГУ МЧС по городу Санкт-Петербургу, на Октябрьской набережной сотрудники спасательных служб вытащили женщу возрастом 40 лет из воды.

Происшествие случилось сегодня, во вторник, 22 декабря, около 13 часов дня поблизости 44 дома.

Сейчас на место происшествия выехала бригада скорой медицинской помощи, спасатели уже на месте начали оказывать первую медицинскую помощь пострадавшей.

Сообщается, что детали, как женщина попала в воду, и кто вызвал помощь, неизвестны.

Напомним, что на прошлой неделе на видео попал инцидент, как девушка сорвалась с моста Александра Невского. В каком состоянии сейчас пострадавшая так же неизвестно.