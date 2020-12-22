В Петербурге неизвестные затушили снегом Вечный огонь

В понедельник, 21 декабря, в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных лиц, которые затушили Вечный огонь на Марсовом поле.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает, что 17 декабря поступила информация о том, что на Марсовом поле на мемориале «Борцам Революции», неизвестными был затушен Вечный огонь.

Информацию передали сразу в уполномоченную организацию. Спустя какое то время, горение огня восстановили.

По предварительной информации, неизвестные люди затушили Вечный огонь снегом.

На данный момент сотрудники полиции разыскивают преступников.