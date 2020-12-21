У Лодейного поля произошла авария с участием трех грузовиков

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что в Ленинградской области в районе Лодейного поля на трассе «Кола» столкнулось три грузовика. В ДТП пострадал один человек.

Авария случилась на 234-м километре автодороги на мосту через реку Свирь. ДТП произошло с участием грузовиков Iveco, Mrcedes и КАМАЗ. В результате инцидента на трассе образовалась пробка.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, а также эвакуатор для освобождения проезжей части от поврежденных машин.

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