В ДТП с ГАЗелью на КАД пострадали два человека

Напомним, на 57-м километре внутреннего кольца КАД 21 декабря произошло столкновение пяти автомобилей. Пробка, образовавшаяся в результате аварии, продолжает расти.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около полудня ГАЗель столкнулась с 4 автомобилями. В результате удара грузовой автомобиль перевернулся на бок: проезд по нескольким полосам оказался преграждён.

К настоящему моменту стало известно о двух пострадавших в ДТП.

Протяженность пробки составила семь с половиной километров. Сообщается, что до аварии участок КАД, на котором произошло ДТП, был обработан противогололедными материалами.