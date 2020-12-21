Полицейские выясняют причины драки на детской площадке

Сотрудники полиции выясняют причину конфликта, произошедшего вечером 19 декабря во дворе дома на Измайловском проспекте.

Напомним, на детской площадке трое неизвестных напали на 14-летнюю девочку, в момент нападения она обратилась за помощью к своей семье по телефону. Инцидент привел к массовой драке, всем членам семьи оказали медицинскую помощь.

Трое злоумышленников были доставлены в отдел полиции. Туда же прибыли сотрудники скорой помощи: мужчинам было необходимо зафиксировать травмы. Телефонограммы о травмах, которые получил каждый участник драки, были отправлены медицинским учреждением сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время полицейские осуществляют работу по выяснению всех обстоятельств и причин конфликта.