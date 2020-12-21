На внутренней стороне КАД произошло серьезное ДТП с ГАЗелью

В Петербурге на внутренней стороне КАД произошла крупная автомобильная авария: перевернулась ГАЗель. На место происшествия прибыли спасатели.

Инцидент произошел в понедельник, 21 декабря. На участке после Вантового моста перевернулась ГАЗель и еще 2 автомобиля. ДТП произошло в результате столкновение транспортных средств. Информация об аварии была опубликована в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». В сообществе опубликовали кадры с места происшествия, на них можно увидеть спасателей, сотрудников ДПС и скорой помощи. Авария привела к образованию крупной пробки.

О возможных пострадавших в ДТП не сообщается. Обстоятельства аварии выясняют.