Гражданка Китая совершила попытку вывести 20 килограммов банкнот

У гражданки Китая в аэропорту Пулково сотрудники таможни обаружили 20 килограммов купюр, женщина возвращалась из Санкт-Петербурга в ШеньЖень.

По информации пресс-службы СЗТУ, 21 декабря таможенники обнаружили сумку, полностью набитую деньгами. В сумке были памятные банкноты с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Денежные купюры были номиналом 100 рублей, их сотрудники насчитали 19 998 штук. Китаянка пыталась пронести сумку в зелёном коридоре, в котором у авиапассажиров не должно быть товаров для декларирования. Девушка пыталась заверить таможню, что купюры были приобретены её другом в Москве. На общую сумму в 1 999 800 рублей декларации составлено не было.

Таможенники также дополнили, что подобные купюры со спортивной символикой очень востребованы среди коллекционеров. На различных торговых площадках стоимость таких купюр значительно превышает номинальную стоимость.