Трое неизвестных в Питере напали на семью с лопатами и трубами

В Санкт-Петербурге трое неизвестных совершили нападение на 14-летнюю школьницу. О происшествии рассказала старшая сестра пострадавшей девочки.

По информации Виктории, старше сестры школьницы, нападение произошло на детской площадке Новоизмайловского проспекта. С телефона девочки сестре поступил звонок, однако, услышала в трубке телефона: "Приезжай, сюда, тварь. Сейчас мы тебя на колени поставим". Далее Виктория ппозвонила родителям. Когда старшая сестра была на месте, она увидела, как мать били железной трубой, отец истекал кровью, сидя на коленях со сломанных носом.

На место нападения приехала полиция и врачи, маму девочек сразу же забрали в больницу, Виктория и отец отправились в отделение полиции.

Также Виктория добавила, что когда она была в больнице, один из нападавших угрожал её младшей сестре, что она в один момент не дойдёт до школы.

О причинах конфликтах не сообщается.