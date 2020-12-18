Суд вынес приговор злоумышленникам, стрелявшим по бутылкам в центре города

По информации, которая была предоставлена в прокуратуре, в марте текущего года у дома №98 по набережной реки Фонтанки двое людей открыли стрельбу из огнестрельного оружия по бутылкам, которые они установили на пешеходной зоне.

Злоумышленники совершили 10 выстрелов по бутылкам. Судом было установлено, что их действия угрожали жизни и здоровью граждан.

Злоумышленник, которому принадлежало оружие, был приговорен к 6 месяцам условно с испытательным сроком на 3 года, он также был лишен права на приобретение, ношение и хранение оружия на 2 года 6 месяцев. Второй фигурант дела получил 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.