Петербургские спасатели сняли со льда несколько сотен человек за зиму

Лед образовался на водоемах Петербурга совсем недавно, когда пришли морозы. Однако с тех пор нескольким сотням человек понадобилась помощь спасателей.

Данная информация была предоставлена заместителем руководителя территориального органа МЧС РФ по Петербургу Виктором Колесовым. Он сообщил, что за зимний период спасателями были выведены на сушу 395 жителей города. В их число входят 27 детей, которые ходили по льду для развлечения.

Для того, чтобы обеспечить безопасность граждан, МЧС каждый год связывается с правительством города. В Смольном подписывают постановление, которое запрещает жителям Петербурга выходить на лед во время ледостава и весной.