Петербурженку заподозрили в избиении своих дочерей

В пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщили, что в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что её дочь не исполняет родительские обязанности.

Правоохранительные органы выехали по адресу проживания женины с её детьми, и информация от матери женщины подтвердилась. На телах её дочерей полиция обнаружила следы побоев.

По информации, 37-летняя женщина уже состояла на учёте в полиции, её мать также сообщила, что несостоявшаяся мать ведёт асоциальный образ жизни. Её детям, 14 и 9 лет, приходится уходить в подъезд после семейных конфликтов.

Сейчас в отношении матери девочек заведено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении своих детей, а также за не исполнение родительских обязательств.