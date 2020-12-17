59-летний петербуржец организовал притон

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали 59-летнего мужчину, подозреваемого в организации трех притонов.

Инцидент произошел в среду, 16 декабря.

Сообщается, что подозреваемым была размещена реклама об оказании сексуальных услуг и арендовано несколько квартир. Две квартиры на Гражданском проспекте и Парашютной улице, а также нежилое помещение мужчина снял для организации притона. Отмечается, что им также был нанят специальный «персонал» с целью получения прибыли от запрещенной законом деятельности.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции. В его отношении было возбуждено уголовное дело.