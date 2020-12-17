Хулиганы закидали снегом "Вечный огонь" на Марсовом поле

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Петербурга занимаются розыском хулиганов, которые ночью затушили «Вечный огонь» на Марсовом поле в Центральном районе города.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой главного управления МФД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в ночь на четверг, 17 декабря.

О том, что «Вечный огонь» на мемориале «Борцам Революции», находящемся на Марсовом поле, затушен неизвестными, сотрудникам полиции сообщили жители города.

Горение огня восстановили. Как отмечают в ведомстве, «Вечный огонь» был потушен двумя неизвестными за 15 минут до полуночи, его закидали снегом.

Принимается решение о возбуждении уголовного дела.