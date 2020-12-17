В Красном Селе парикмахер совершил развратные действия в отношении школьницы

Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга. Сотрудниками правоохранительных органов был задержан парикмахер салона на Петергофском шоссе, который надругался над 12-летней девочкой.

В полицию о произошедшем сообщила мама школьницы. По ее словам, несколько недель назад ее дочь пришла в гости к парикмахеру по имени Али, с которым познакомилась в салоне. Молодой человек совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней.

Через час после подачи заявления полицейскими на Бронетанковой улице был задержан подозреваемый: 24-летний работник салона «Стиль», прибывший в РФ из Узбекистана.

В его отношении составлен протокол о нарушении режима пребывания в РФ. В настоящее время принимается решение по поводу возбуждения уголовного дела.