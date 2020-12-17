В Адмиралтейском районе кассир угнал каршеринг

Сообщение об угоне поступило полицейским от представителя частной компании. Он рассказал, что неизвестный воспользовался аккаунтом аренды автомобиля 31-летней женщины и угнал машину.

Сообщается, что 24 ноября в Красносельском районе Петербурга остановили 23-летнего кассира за рулем Renault Kaptur. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составили протокол об административном правонарушении, после чего отпустили. Автомобиль передали представителю организации.

После сообщения об угоне полицейские нашли подозреваемого, который был привлечен к уголовной ответственности. В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 стать 166 УК РФ.