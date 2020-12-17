На Будапештской ночью загорелась квартира

Инцидент произошел в ночь на 17 декабря. Во Фрунзенском районе Петербурга произошло возгорание в одной из квартир.

Огонь вспыхнул в первом корпусе дома №63, расположенного на Будапештской улице. Данная информация была предоставлена в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасатели получили сообщение о произошедшем в 2:41. Площадь выгоревшей в квартире комнаты составила пятнадцать квадратных метров. У 4:30 утра пожар был ликвидирован. Для того, чтобы справится с огнем, было задействовано восемнадцать человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники.

О пострадавших в результате произошедшего пожара не сообщается.