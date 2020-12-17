Под Тосно обнаружили нарколабораторию

В Тосненском районе Ленобласти был задержан мужчина, которого подозревают в синтезе и продаже наркотиков. Помимо этого, у подозреваемого обнаружили оружие.

В доме, принадлежащим 54-летнему жителю Лисинского сельского поселения, не имеющего места работы, сотрудники правоохранительных органов провели обыск. В ходе обыска правоохранители нашли несколько пакетов, содержащих наркотики, общая масса которых составила около 59 килограммов. Кроме того, в доме находилось и химическое оборудование.

У мужчины изъяли также 3 карабина и несколько десятков патронов. Согласно предварительным данным, подозреваемый занимался изготовлением наркотических веществ в своей домашней лаборатории и продажей наркотиков клиентов.

Возбуждено уголовное дело.