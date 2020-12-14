В Петербурге загорелся Балтийский завод

ГУ МЧС Росси по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что в понедельник, 14 декабря, во второй половине дня на Косой линии, 16 к.1 загорелась кровля здания ОАО «Балтийский завод». Прибывшие на место пожарные присвоили пожару ранг №1-БИС.

Предположительно горела кровля железобетонного цеха сборки металлических корпусов. Размер цеха — 60х300 метров, высота — 30 метров. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Для тушения пожара была привлечена группа РСЧС численностью в 21 единицу техники, 63 пожарных, из которых сотрудников МЧС — 48 человек и 12 единиц техники. В результате совместными усилиями служб пожар удалось остановить.