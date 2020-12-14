На Софийской улице произошло ДТП

Две иномарки столкнулись на перекрестке Софийской улицы и Грузового проезда. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, в понедельник, 14 декабря.

По итогу столкновения "Тигуан" и "Ниссан Альмера" один из автомобилей лишился своего бампера. Сейчас из-за аварии на участке, где произошло столкновение, затруднительное движение и пробки.

По информации очевидцев аварии, которые дали свои комментарии на тему столкновение в сообществе "ДТП и ЧП Петербург" в социальной сети "Вконтакте", столкновение иномарок произошло в дневное время. Двое водителей иномарок по не установленным причинам почему-то вдруг столкнулись на перекрёстке. По итогу, автомобиль "Ниссан Альмера" остался без бампера, "Тигуан" отлетел на встречную полосу движения.

По сообщениям, пострадавших в аварии нет, сейчас на месте столкновения ведут работу специалисты для установления причин аварии.