Жителей дома №31 на Подводника Кузьмина эвакуировали из-за того, что в здании пахнет газом

Жители первой парадной дома №31 почувствовали сильный запах газа утром 14 декабря. О взволновавшем их запахе они сообщили в экстренные службы.

Чтобы выяснить, что стало источником запаха, и ликвидировать проблему, специалисты службы гала прибыли на место. В целях безопасности из дома были эвакуированы 50 человек. Данная информация была предоставлена сотрудниками экстренных служб.

По предварительной информации, запах исходил из канализации. Возможно, туда слили пропан, который использовался во время ремонта натяжных потолков.

Обнаружив источник запаха, специалисты сообщили, что жители дома могут вернуться в свои квартиры. Трубу, по которой поступает газ, в настоящее время прочищают.